Украинская делегация на переговорах по экспорту зерна доложила президенту, что на сегодняшней встрече в Стамбуле был достигнут "определенный прогресс".

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

"По встрече по зерну в Стамбуле украинская делегация мне доложила, что есть определенный прогресс. В ближайшие дни согласуем детали с Генеральным секретарем ООН", - сказал Зеленский.

Такж он сообщил, что сегодня участвовал в конференции "Азиатское лидерство", проходящей в Сеуле.

"Поблагодарил за поддержку и усиление противостояния российскому агрессору. По иронии судьбы, сегодня в Донецке заявили, что их признала КНДР. Будем реагировать жестко, но эта новость комментария не требует", - сказал президент.

Также он прокомментировал трагические новости из Часов Яра, где обстрелом был уничтожен жилой дом.

"В Часовом Яре уже 48 погибших, включая одного ребенка. Это один из самых жестоких ужасов за время войны. Готовлюсь к завтрашнему форуму в Гааге, который будет посвящен привлечению российских преступников к ответственности", - заявил Зеленский.

Ранее "Страна" рассказывала, о чем договорились в Стамбуле по вывозу украинского зерна. Итоговый документ может быть подписан уже на следующей неделе.

Генсек ООН даже заявил о "луче надежды", оценивая переговоры о вывозе украинского зерна.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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