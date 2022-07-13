Глава "ДНР" Денис Пушилин утверждает, что КНДР (Северная Корея) сегодня признала "ДНР".

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале в среду, 13 июля.

Также появилось фото, на котором посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль вручает "послу ДНР" в РФ Ольге Макеевой документ о признании "республики".

Немногим позже посольство КНДР в России сообщило, что Северная Корея после признания "ДНР", также признала и "ЛНР".

Напомним, ранее сообщалось, что Сирия решила признать "независимость и суверенитет" "ДНР" и "ЛНР". Таким образом Сирия стала второй после РФ страной, признавшей эти "республики".

После этого Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией.

Путин принял решение признать "ЛНР" и "ДНР" независимыми государствами 21 февраля, за три дня до полномасштабного вторжения в Украину.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.