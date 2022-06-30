Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией после признания последней "независимости "ДНР" и "ЛНР". При этом консульства остаются работать. Об этом сообщает МИД Украины.

"Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских отношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также наложения других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц", - сказано в заявлении МИД.

Признание Сирией "ЛДНР" также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский в своем вчерашнем видеообращении.

"Россия все-таки добилась от Сирии заявления о якобы признании оккупационных структур на Донбассе как якобы государств", - сказал Зеленский.

Зеленский заявил, что в таком случае никаких отношений у Украины с Сирией больше не будет, а санкционное давление Запада на Дамаск только усилится.

Напомним, после России Сирия стала первой страной в мире, признавшей пророссийские территориальные образования на востоке Украины.

В настоящее время Сирия намерена связаться с "ДНР" и "ЛНР" для установления дипломатических отношений.

Вчера советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что признание Сирией так называемых "ДНР" и "ЛНР" даже теоретически не имеет серьёзного влияния на ситуацию.

Также 24 февраля, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину, Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией.

Тем временем война в Украине продолжается уже 127-й день. Мы следим за главными новостями 30 июня в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 126-го дня войны. В Луганской области главные бои сейчас идут за Лисичанск. В Донецкой области - вокруг Славянска и Бахмута. Ближе к Донецку идут артобстрелы - бьют по Авдеевке и ее тылам. На севере Харьковской области армия РФ обстреливает позиции ВСУ.

Вчера было много обстрелов - по Николаеву, по Днепру, ПВО сбило ракеты над Одесской областью.

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