Советник главы МВД Вадим Денисенко в комментарии "Стране" заявил, что признание Сирией так называемых "ДНР" и "ЛНР" даже теоретически не имеет серьёзного влияния на ситуацию.

"Путин попросил Асада (президент Сирии - Ред.) признать сейчас, а тот согласился и признал. Это нужно Путину, чтобы показать внутреннему потребителю, что они работают. Давайте не забывать, что перед этим было заявление Кадырова, который высказался, что ОДКБ не признают "ЛНР", "ДНР". Поэтому на этом фоне России нужно показать хотя бы что-то", - сообщил Денисенко.

По его словам, для Башар Асада - это решение не совсем позитивная новость.

"У Асада есть ещё определённые районы, которые он условно контролирует. Прежде всего, Алеппо и Идлиб. Сейчас они частично контролируются турками, а частично другими организациями. С этой точки зрения, он во многом развязывает руки этим территориям", - отметил Денисенко.

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