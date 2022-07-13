На встрече в Турции по "зерновому вопросу" достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.

Об этом сообщает Минобороны Турции.

Также стороны договорились об обеспечении совместного контроля в портах и безопасности на маршрутах следования судов с зерном.

На следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения "зернового вопроса".

На этой встрече ожидается подписание итогового документа.

Агентство Reuters со ссылкой на источники пишет, что также на переговорах РФ согласилась на перемирие на время транспортировки грузов из украинских портов.

По данным агентства, Турция при поддержке ООН будет досматривать участвующие в транспортировке корабли, чтобы исключить контрабанду оружия.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Ранее министр иностранных дел Дмитирий Кулеба заявил, что Украина "в двух шагах от договоренности с РФ" в вопросе вывоза зерна.

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