В Черном море у входа в дельту Дуная образовалась пробка из судов, которые ожидают загрузки украинским зерном.

Об этом стало известно из системы мониторинга судоходства Marinetraffic.

Всего стоит в ожидании более 120 судов.

Ранее мы писали, что в украинские речные порты Дуная прибыли первые восемь иностранных судов для загрузки зерном, их безопасность обеспечивают военно-морские силы Украины. Прибытие иностранных судов стало возможным благодаря уходу российских войск с острова Змеиный.

Кроме того, делегации Украины, России, Турции и ООН в среду, 13 июля, проведут встречу в Стамбуле для поиска решения "зерновой проблемы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.