Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Турецкий лидер призвал обеспечить "зерновой коридор" для вывоза украинского зерна через Черное море.

Об этом сообщает TRT Haber.

Президенты обсуждали ситуацию в Сирии, а также российско-украинскую войну.

"Эрдоган заявил, что пора действовать по плану ООН по созданию безопасных коридоров для экспорта зерна в Черном море", - говорится в сообщении.

Он также повторил, что война между Россией и Украиной должна быть завершена справедливыми переговорами.

В Кремле также сообщили о факте разговора двух президентов. Там заявляют, что в ближайшее время намечается "российско-турецкая встреча на высшем уровне".

Напомним, о том, что Эрдоган хочет провести переговоры с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ними вывоз украинского зерна по Черному морю, стало известно еще 1 июля.

Тогда в Офисе президента на заявления Турции о подготовке переговоров с Россией и Украиной по вывозу зерна сказали, что это "пока предварительные только разговоры".

Однако сейчас переговоры по разблокированию морских портов для вывоза украинского зерна уже проходят в двустороннем формате Украина-Турция.