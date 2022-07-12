Делегации Украины, России, Турции и ООН в среду, 13 июля, проведут встречу в Стамбуле для поиска решения "зерновой проблемы".

Об этом заявляет Минобороны Турции.

"Завтра (13 июля - Ред.) в Стамбуле пройдут переговоры по отгрузке украинского зерна на международные рынки", - заявил глава турецкого Минобороны Хулуси Акар.

Напомним, ранее Эрдоган позвонил Путину и призвал пропустить украинское зерно на экспорт.

Также мы сообщали, что Блинкен на саммите G20 потребовал от России разблокировать экспорт украинского зерна.

Вместе с тем, Киев уже проводил с Турцией переговоры по разблокировке украинских портов. Четырехсторонний формат участием России и ООН обещали сформировать после того, как Украина согласует с партнерами вопросы безопасности и "красные линии".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.