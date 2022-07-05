Переговоры по разблокированию морских портов для вывоза украинского зерна пока проходят в двустороннем формате Украина-Турция.

Об этом сообщил "Суспильному" посол Украины в Турции Василий Боднар.

Четырехсторонний формат с участием России и ООН сформируют после того, как Украина согласует с партнерами вопросы безопасности и "красные линии".

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина ведет переговоры с Турцией и ООН о гарантиях безопасности для экспорта украинского зерна. Один из ключевых моментов для Украины - добиться, чтобы кто-то гарантировал безопасность кораблей тех или иных стран, кроме России.

Напомним, что из-за российского вторжения в украинских портах заблокированы около 4 млн тонн зерна.

Ранее в Турции заявляли о договоренности по созданию в Стамбуле центра по вывозу украинского зерна.

Также мы писали, что Турция ждет ответа от Москвы по поводу переговоров в Стамбуле о вывозе зерна из Украины. Президент страны Реджеп Эрдоган хочет обсудить эту встречу с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.