В украинские речные порты Дуная прибыли первые восемь иностранных судов для загрузки зерном, их безопасность обеспечивают военно-морские силы Украины.

Об этом говорится в сообщении украинских ВМС, опубликованном в Фейсбуке.

В сообщении также говорится, что прибытие иностранных судов стало возможным благодаря уходу российских войск с острова Змеиный.

Ранее Генштаб показал видео об истории освобождения острова Змеиный и уничтожения российской техники и кораблей.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.