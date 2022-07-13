Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина находится "в двух шагах от договоренности с Россией" в вопросе вывоза зерна.

Об этом он сказал в интервью испанскому изданию El Pais.

"Мы в двух шагах от договоренности с Россией. Необходимо решить вопросы безопасности, связанные с позицией России. Мы в финальной фазе и сейчас все зависит от России. Если они действительно захотят, то скоро начнется экспорт зерна. Если они используют это, чтобы продолжать играть в свои "Голодные игры", они будут продолжать настаивать на важности переговоров", - сказал он.

Напомним, сегодня состоятся переговоры по украинскому зерну в Стамбуле. Сначала состоится встреча представителей Украины и Турции, а после этого - расширенная встреча между Украиной, Турцией, ООН и РФ.

Также сообщалось, что Украина восстанавливает порты на Дунае для экспорта зерна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

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