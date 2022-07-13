Украина надеется после освобождения острова Змеиного увеличить экспорт зерна на 500 тысяч тонн в месяц.

Об этом сообщает ВВС.



По данным издания, украинская власть рассчитывает, что начало движения судов по рукаву Быстрый дунайской дельты, а также увеличение в сотрудничестве с румынами пропускной способности рукава Сулина позволит увеличить экспорт украинского зерна на 500 тысяч тонн в месяц.



Министерство инфраструктуры Украины объявило сегодня, что по рукаву Быстрый к трем украинским портам на Дунае в последние дни прошли уже 16 судов.



В то же время министерство отмечает, что пропускная способность открывшегося рукава - всего 4 судна в сутки.



"Мы ведем переговоры с румынскими коллегами и представителями Еврокомиссии относительно увеличения количества проходов через Сулинский канал.

При этих условиях и наличии пути через рукав Быстрый мы ожидаем, что в течение недели скопление судов на рейде будет ликвидировано, и мы сможем нарастить ежемесячный экспорт зерновых на 500 тыс. тонн", - цитирует издание заместителя министра Юрия Васькова.



"В то же время полмиллиона тонн - это, судя по выкладкам Министерства инфраструктуры, лишь 1/11 дефицита экспортных мощностей, образовавшегося из-за войны и блокады основных морских портов Украины.

В апреле, например, удалось экспортировать 2,5 млн тонн продукции, пишет министерство, тогда как месячная потребность составляет 8 млн тонн", - комментирует новость Телеграм-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, как в Черном море у входа в дельту Дуная образовалась пробка из судов, которые ожидают загрузки украинским зерном.

Кроме того, в среду, 13 июля, делегации Украины, России, Турции и ООН проведут встречу в Стамбуле для поиска решения "зерновой проблемы".

Тем временем война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.