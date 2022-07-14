Россия нанесла удар по Виннице крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки из акватории Черного моря.

Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, находящийся на месте удара.

Две ракеты были сбиты силами ПВО.

По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек, ранены - 90. При том около 50 из пострадавших - в тяжелом состоянии, сообщает Нацполиция.

В 10:50 произошло попадание на парковку рядом с девятиэтажным Домом быта "Юбилейный".

Уничтожено помещение одного из медцентров, сгорело 25 автомобилей.

"Страна" публиковала видео из центра Винницы после удара российских ракет.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.