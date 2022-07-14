Обстрел Винницы был произведен "Калибрами" с подлодки в Черном море - ВВС Украины
Россия нанесла удар по Виннице крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки из акватории Черного моря.
Об этом сообщил спикер Командования Воздушных Сил Юрий Игнат, находящийся на месте удара.
Две ракеты были сбиты силами ПВО.
По последним данным, в результате ракетного удара по Виннице погибли 17 человек, ранены - 90. При том около 50 из пострадавших - в тяжелом состоянии, сообщает Нацполиция.
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Уничтожено помещение одного из медцентров, сгорело 25 автомобилей.
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