В России отреагировали на удар по центру Виннице. Главред RT Маргарита Симоньян со ссылкой на Минобороны РФ сообщила, куда попала ракета.

Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

"Спросила у Министерства обороны, куда ударили в Виннице. Ответ: "В Дом офицеров, там был временный пункт размещения нациков". И фото прислали. Публикую как прислано", - пишет Симоньян.

Отметим, что на фото и видео, которые ранее публиковались, видно, что помимо Дома офицеров практически уничтожен находящейся рядом диагностический центр.

На странице Винницкого облсовета в соцсетях написали, что все находящиеся в диагностическом центре люди погибли, но добавили, что эта информация требует уточнения.

На данный момент известно о 20 погибших, более 90 человек ранены. Спасательные работы продолжаются.

ВВС Украины сообщили, что обстрел Винницы был произведен "Калибрами" с подлодки в Черном море.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.