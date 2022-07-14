В винницком Доме офицеров, который попал под ракетный удар, сегодня должна была выступать певица Roxolana.

Она заявила в Instagram, что часть ее команды в момент удара ВС РФ находилась в центре города и попали с ранениями в больницу.

В результате один человек из команды погиб, а второй продолжает бороться за жизнь в операционной.

"Страна" ведет онлайн по обстрелу Винницы. По последним данным, погибли 20 человек, ранены - 90.

Тем временем в России заявили, что били по "пункту размещения нациков" в винницком Доме офицеров.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.