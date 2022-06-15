Известная певица Светлана Лобода, которая перевела 1,5 миллиона в фонд пострадавшим от войны, вернулась в Украину и посетила свой родной город Ирпень.

У себя в Instagram она выложила видео с мэром города Александром Маркушиным у взорванного моста. Кроме того, она осмотрела разрушенные дома и поговорила с местными жителями.

"Я не знаю, что должно произойти, чтоб украинцы простили все то, что происходило здесь", - написала Лобода под видео.

Напомним, ранее она попала в список украинцев, которым закрыт въезд в Россию на 50 лет.

Также "Страна" писала, что Лободу исключили из "черного списка" артистов, поддерживающих войну.

Тем временем война в Украине продолжается уже 112-й день. "Страна" следит за происходящим 15 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 111-го дня войны. В Северодонецке продолжались обстрелы "Азота", где остаются 540-560 человек. Целью ударов РФ стали западные регионы - над Хмельницкой и Львовской областями сбили ракеты. В Украине накануне встречи министров обороны государств НАТО "Рамштайн-3" резко участились призывы к Западу дать больше оружия.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала, почему украинские власти возмущены темпами поставок оружия Западом.