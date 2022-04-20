Данилко, Лободе, Монатику и другим украинским звездам запретили въезд в РФ на 50 лет - СМИ
Въезд в РФ на 50 лет запретили не только украинскому блогеру Антону Птушкину, но и другим знаменитостям. В список вошли Андрей Данилко (Верка Сердючка), Светлана Лобода и другие.
Об этом сообщают российские СМИ.
Весь список украинских знаменитостей, которым запретили въезжать в РФ, по данным СМИ, выглядит таким образом:
- Антон Птушкин,
- Светлана Лобода,
- Андрей Данилко,
- Монатик,
- Макс Барских,
- Андрей Бедняков.
Также сообщается, что санкции в отношении указанных лиц якобы начали действовать с 16 апреля, однако официального подтверждения о запрете пока нет.
Напомним, недавно въезд в РФ запретили Джонсону и другим членам британского правительства.
Кроме того, Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и запретила въезд в страну Трюдо.
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