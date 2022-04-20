Андрею Данилко запретили въезд в РФ. Скриншот из видео

Въезд в РФ на 50 лет запретили не только украинскому блогеру Антону Птушкину, но и другим знаменитостям. В список вошли Андрей Данилко (Верка Сердючка), Светлана Лобода и другие. 

Об этом сообщают российские СМИ. 

Весь список украинских знаменитостей, которым запретили въезжать в РФ, по данным СМИ, выглядит таким образом: 

  • Антон Птушкин,
  • Светлана Лобода,
  • Андрей Данилко,
  • Монатик,
  • Макс Барских,
  • Андрей Бедняков. 

Также сообщается, что санкции в отношении указанных лиц якобы начали действовать с 16 апреля, однако официального подтверждения о запрете пока нет.

Напомним, недавно въезд в РФ запретили Джонсону и другим членам британского правительства.

Кроме того, Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и запретила въезд в страну Трюдо

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