Въезд в РФ на 50 лет запретили не только украинскому блогеру Антону Птушкину, но и другим знаменитостям. В список вошли Андрей Данилко (Верка Сердючка), Светлана Лобода и другие.

Об этом сообщают российские СМИ.

Весь список украинских знаменитостей, которым запретили въезжать в РФ, по данным СМИ, выглядит таким образом:

Антон Птушкин,

Светлана Лобода,

Андрей Данилко,

Монатик,

Макс Барских,

Андрей Бедняков.

Также сообщается, что санкции в отношении указанных лиц якобы начали действовать с 16 апреля, однако официального подтверждения о запрете пока нет.

Напомним, недавно въезд в РФ запретили Джонсону и другим членам британского правительства.

Кроме того, Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена и запретила въезд в страну Трюдо.

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