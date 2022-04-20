Российские СМИ сообщают, что одному из самых популярных украинских русскоязычных тревел-блогеров Антону Птушкину запретили въезд в Россию на 50 лет - до 2072 года.

Сам блогер родом из Луганска, но сейчас проживает в Киеве. Ранее Птушкин выступил против вторжения России в Украину и на своем Youtube-канале с 5,5 млн подписчиков опубликовал ролик под названием "Где я был эти восемь лет" и таким образом ответил на аргумент российской пропаганды, который используют в контексте конфликта на Донбассе, который длится с 2014 года.

"Луганск - это мой дом, который в 2014 году у меня забрали. У вас когда-нибудь забирали дом? Представьте, что место, где вы ходили в школу, учились в институте, работали, проводили вечеринки, опен-эйры, где было много всего, что вы любили, за несколько недель перестало быть вашим. Уехали почти все друзья, почти все, кого ты знал. Вместо этого заехали люди на военной технике. После этого любое воспоминание о Луганске, о Донбассе, о его людях вызывало у меня только боль", - заявил он.

Также он опроверг утверждения российской пропаганды об украинском фашизме и притеснении в Украине русскоязычного населения, назвал "спецоперацию" РФ в Украине войной и в конце ролика высказал надежду, что россияне когда-нибудь не будут путешествовать только на танках.

Напомним, британскому премьеру Джонсону и другим членам британского правительства запретили въезд в РФ.

Война в Украине продолжается уже 56-й день. "Страна" следит за происходящим 20 апреля в обновляемом материале.

Также мы анализировали ситуацию на 55-й день войны в Украине. Продолжилась активизация действий России на Донбассе и вокруг него. Бои местного значения резко усилились. Киев официально уже заявил о начале большого наступления, а на Западе пока не уверены, что это начало "второй фазы".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на Донбассе и возможных сценариях развития событий на войне в Украине.