Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 14 июля. Противник продолжает массированные обстрелы населенных пунктов восточных регионов страны.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В Генштабе подтвердили, что после сегодняшних ракетных ударов по центру Винницы обнаружили тела 22 погибших, среди которых и дети. В списке пропавших без вести остаются 39 человек. Кроме того, повреждения разных степеней тяжести получили около сотни человек.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без особых изменений. На последнем вражеские подразделения обстреляли Дорошевку и Грабовское Сумской области.

На Харьковском направлении противник пытается удержать занятые ранее рубежи и позиции. Совершал обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии Харькова и Протопоповки, Прудянки, Светличного, Никольского, Черкасских Тишков, Старого Салтова и Рубежного. Нанес авиационные удары неподалеку от Петровки. Вел воздушную разведку оперативно-тактическими БПЛА "Орлан-10" вблизи Василенкова и Шевченко.

На Славянском направлении враг пытается улучшить тактическое положение своих подразделений. Обстрелял из минометов, ствольной и реактивной артиллерии Долину, Ивановку, Барвенковое, Богородичное, Кутузовку, Большую Камышеваху, Татьяновку, Новониколаевку и Константиновку. Задействовал авиацию для удара по району Маяков. Штурмовые действия врага у Курульки ВСУ успешно отразили.

На Донецком направлении противник продолжает обстрелы подразделений сил обороны по всей линии столкновения. Применяет штурмовую и армейскую авиацию. Ведет разведку для поиска слабых мест в обороне наших войск. Обстрелял гражданскую инфраструктуру у Северска, Верхнекаменского, Серебрянки, Спорного, Нью-Йорка, Яковлевки, Соледара, Белогоровки, Выемки, Семигорья, Майского, Покровского и других. Нанес авиаудары неподалеку Нью-Йорка, Новой Каменки, Яковлевки, Ивано-Дарьевки, Авдеевки. Наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение у Верхнекаменского и Каменки и установить контроль над Углегорской ТЭС. ВСУ точным огнем нанесли врагу потери и заставили отступить.

На Новопавловском и Запорожском направлениях наступательных и штурмовых действий враг не вел. Обстреливал наши позиции из артиллерии у Новоселовки Первой, Красногоровки, Марьинки, Угледара, Большой Новоселки, Новоукраинки, Времовки, Ольговского, Темировки, Белогорья, Малиновки, Каменского, Новоандреевки, Невельского, Орехова.

На Южнобугском направлении враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах Лиманов, Посад-Покровского, Степной Долины, Прибугского, Александровки, Зари, Котляревого, Любомировки, Новониколаевки, Мирного, Киселевки, Благодатного, Кобзарцев, Яковлевки, Княжевки, Ивановки, Красного Яра и других населенных пунктов. Применил авиацию для удара неподалеку от Таврического.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника продолжает блокировать северо-западную часть Черного моря и наносит ракетные удары по объектам на территории Украины.

Российские оккупанты продолжают нести потери на территории Украины, что приводит к дальнейшему снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество вражеского личного состава, который каким-либо образом пытается избежать боевых действий.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.