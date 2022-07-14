Утром в четверг, 14 июля, Генштаб ВСУ опубликовал актуальную сводку с фронта. Сообщается, что к северу от Славянска был штурм в районе Курульки, противник отошел.

Сводка опубликована на Facebook-странице Генштаба ВСУ.

Генштаб сообщает о наступлении российских войск на Верхнекаменское, через которое идет дорога на Северск со стороны Лисичанска. Бои там продолжаются.

К югу от Бахмута враг наступал в направлении Кодемы и Вершины, ВСУ отбили штурм.

К северу от Авдеевки, по данным Генштаба, противник имеет частичный успех при наступление на село Каменка. Оно находится на трассе Донецк-Константиновка.

В Харьковской и Донецкой областях продолжаются обстрелы. На Донбассе россияне наносят авиаудары.

На Южнобугском направлении противник сосредотачивает усилия на недопущении наступления подразделений Сил обороны Украины, сообщает Генштаб. Россияне совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков по линии столкновения. В готовности к нанесению ракетных ударов противник удерживает четыре носителя крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.