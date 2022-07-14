В Новой Каховке опять были слышны взрывы "прилета", а сейчас происходит очень масштабный пожар.

Информацию подтвердили советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань, российские СМИ и представители "администрации" Херсонской области.

По данным Хланя, удар пришелся по очередному складу боеприпасов на территории бывшего приборостроительного завода "Сокол".

Назначенные РФ коллаборанты заявляют, что в Новой Каховке системы ПВО сбили пять украинских ракет.

Напомним, вчера стало известно об обстреле Новой Каховки.

Херсонская ОВА заявила, что в Новой Каховке ВСУ попали ракетами в склад с боеприпасами. Оккупационные "власти" утверждают, что ракета попала в склад селитры.

В сети публиковались видео последствий удара. На них видно множество разрушений, отдельные строения в руинах, у других выбиты окна.

Назначенные РФ "власти" заявили о шести погибших и 40 раненых.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.