В результате ночного удара по Новой Каховке в Херсонской области, по предварительным данным, погибло шестеро и ранено не менее 40 человек. Об этом со ссылкой на назначенную РФ "администрацию" сообщают российские СМИ.

При этом, назначенный Россией "глава ВГА" Новой Каховки Владимир Леонтьев утверждает, что взрывом были разрушены "сотни жилых домов" и многие люди находятся под их завалами.

Отметим, что по информации Херсонской ОВА, в Новой Каховке ВСУ попали ракетами в склад с боеприпасами. Оккупационные "власти" утверждают, что ракета попала в склад селитры.

В сети появились первые видео последствий удара по Новой Каховке. На них видно, что детонация еще продолжается. Также видно множество разрушений, отдельные строения в руинах, у других выбиты окна.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.