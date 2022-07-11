Глава областной военной администрации Одесской области Максим Марченко подтвердил вечерний ракетный удар по Одессе.

По его словам, это был второй за сегодняшний день удар по Одессе, оба обошлись без пострадавших.

Также Марченко сообщил о том, что СБУ задержала корректировщика, который сам вышел на связь с российскими спецслужбами и передавал им информацию о военных объектах в регионе.

Ранее мы писали, что утром в понедельник, 11 июля, по Николаеву ударили как минимум шесть ракет. По предварительной информации, жертв нет, один человек ранен.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.