Американский Институт изучения войны в ночь с 13 на 14 июля опубликовал актуальные карты боевых действий в Украине. Сообщается, что вчера россияне провели неудачные наземные атаки к северу от Славянска и в районе Бахмута.

Об этом речь идет в отчете на сайте Института.

Кроме того, силы РФ продолжили наносить авиационные и артиллерийские удары по Северску и западнее Донецка. Били россияне и по железнодорожным путям на востоке Украины.

Также 13 июля российские войска продолжали проводить ограниченные и безуспешные наземные атаки к северо-западу от Харькова.

Как пишет Институт, российские силы отдавали приоритет оборонительным операциям на юге, поскольку украинские силы продолжали наносить удары по складам боеприпасов.

Местные жители наблюдали, как российские войска укрепляли Антоновский мост через реку Днепр к востоку от Херсона, что может свидетельствовать о подготовке Россией к контрнаступлению украинских войск на всем пути до Херсона.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" подробно рассказывала о событиях предыдущего дня.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.