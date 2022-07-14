Сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Беларуси Украине не позволяют мощности средств ПВО.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат на брифинге.

"К сожалению, мы не можем ее (российскую авиацию - Ред.) уничтожать на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный", - сказал он.

Ранее в ВСУ сообщали, что РФ выпускает по Украине ракеты даже с Каспийского моря.

А недавно РФ впервые обстреляла Украину истребителями с территории Беларуси.

Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит с мировой экономикой и как грядущий кризис может сказаться на ситуации в Украине.