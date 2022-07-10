В Киевской области в последнее время активизировались диверсанты. Об этом сообщил бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью "Главреду".

"Что касается конкурентный действий за последние дни, то опять-таки, мои друзья мне рассказывают, что даже уже на Киевщине зафиксированы факты работы ДРГ, которые прибыли непосредственно из Беларуси ... Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и белорусах, которые являются профессиональными диверсантами, а не какими-то предателями из числа местных жителей", - заявил Тука.

Напомним, что по данным Генерального штаба еще с конца июня на территории Беларуси зафиксирована подготовка отдельными подразделениями Российской Федерации диверсионно-разведывательных групп с их последующим заходом на территорию Украины.

Также в последнее время из-за угрозы проникновения диверсионно-разведывательных групп с территории Беларуси в Украину на въездах в Киев и выездах из столицы увеличили количество блокпостов.