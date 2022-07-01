На въездах в Киев и выездах из столицы увеличили количество блокпостов. Это связано с угрозой проникновения диверсионно-разведывательных групп.

Об изменениях в столице сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-офицера Нацгвардии Украины Владимира Черняка.

В Киеве активно обсуждают усиление блокпостов. Ходят слухи об усилившейся угрозе из Беларуси. Однако в Нацгвардии говорят, что угроза проникновения ДРГ существует давно и никуда не исчезала, поэтому блокпосты продолжают работать в прежнем режиме.

"Бдительность со стороны гвардейцев никогда не уменьшалась, ведь не секрет, что столица - это важнейший стратегический центр принятия решений", - заявил Черняк.

Блокпосты, по его словам, прошли через длительную процедуру оптимизации. В частности, было уменьшено их количество в городе и увеличено на въездах и выездах из мегаполиса.

В начале июня советник главы Министерства внутренних дел Виктор Андрусив сообщил, что Россия может забросить свои ДРГ в Волынскую область из Беларуси.

Между тем в мае госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович заявлял, что украинские диверсионно-разведывательные группы заходят на белорусскую территорию.

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