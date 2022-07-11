Советник правительственной комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Пол Массаро считает, что Украине нужно позволить наносить удары по территории РФ, Беларуси и Крыма.

"Украине нужно разрешить наносить удары по военным объектам в России, Беларуси и оккупированном Крыму", - написал он в Twitter.

Ранее в Берлине заявили о гарантиях Украины не применять западное оружие по территории России.

Также США предупредили Киев об эскалации в случае ударов по территории России.

Война в Украине продолжается уже 138-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 137-го дня войны. Продолжалась "оперативная пауза", в ходе которой российские войска перегруппировываются, пополняются и отдыхают. На юге россияне активно перебрасывали свою технику с Донбасса в Запорожскую область, а из Крыма - в Херсонскую. The New York Times написала, что между Россией и Западом началось "соревнование глобальной выносливости". А также что военной помощи, принятой Конгрессом США, хватит до второго квартала следующего года.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.