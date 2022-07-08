США обращались к Москве с просьбой признать взятых в плен в Украине американцев, воевавших за ВСУ, комбатантами, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передают российские СМИ.

Отметим, что статус комбатанта обязывает воюющие стороны обращаться с попавшими в плен как с военнопленными с соблюдением ряда правил.

Рябков заявил, что вопрос статуса - в компетенции "ДНР", представители которой должны определить, какая роль была у американцев.

"Мы неоднократно предупреждали граждан группы недружественных для России государств - воздерживаться от авантюрных планов "проявить себя на поле боя" в Украине", - заявил Рябков.

В Донецке сейчас находятся в плену двое американцев - Александр Дрюке и Энди Хьюн. Они попали в плен в Харьковской области. В Москве признали, что Друке и Хюинь находятся под стражей и под следствием. Им может грозить смертная казнь.

Отметим, что случай приговора к смертной казни представителей иностранного легиона уже был. В начале июня в "ДНР" "судили" трех иностранцев, воевавших за ВСУ. Их "приговорили" к смертной казни. Иностранцы обвинялись в "наёмничестве" и в совершении действий, направленных на "захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

Однако после этого двое из них обжаловали "приговор". Речь и Шоне Пиннере и Эслине Эйдене. А отец марокканца Саадуна Брагима попросил Путина о помиловании. Пока не вынесено точное решение относительно них.