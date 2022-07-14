Украина усилила работу правоохранителей и военных на границе с Беларусью, которая начала военные учения
На границе с Беларусью и вблизи линии фронта усилена работа Нацполиции, ВСУ, СБУ и других органов.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона.
По его словам, правоохранительные органы ужесточают меры по предотвращению деятельности ДРГ в этих районах.
Напомним, что накануне Беларусь начала очередные военные учения у границы с Украиной.
А президент РБ Александр Лукашенко рассказал, что обсудил с Путиным "планы Запада напасть на РФ через Беларусь и Украину".
Война в Украине продолжается уже 140-й день. "Страна" следит за происходящим 13 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 139-го дня войны. Бои продолжались в районе Славянска и восточнее Северска. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что россияне на Донбассе пытаются создать два основных "котла" - в районах Северска и Бахмута. Войска РФ продолжили обстреливать Николаев, Харьков и другие города. Британское издание Daily Mail вышло с материалом о том, как в Украине начали массово раздавать повестки в армию.
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