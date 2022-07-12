В Беларуси сегодня начинаются новые командно-штабные военные учения у границы с Украиной. В них будут принимать участие территориальные войска Жлобинского района Гомельской области.

Об учениях сообщает минобороны Беларуси.

Мероприятия продлятся с 12 по 14 июля. Цель учений, как сообщает минобороны, - "оценка готовности должностных лиц сформированных воинских частей территориальных войск выполнить учебно-боевые задачи, совершенствование навыков офицеров запаса в работе на пункте управления и в руководстве подчиненным личным составом при выполнении задач территориальной обороны".

В ходе учений их участники должны будут отработать охрану и оборону объекта территориальной обороны, а также несение службы на контрольно-пропускном пункте в ходе участия в выполнении мер военного положения.

Напомним, до этого в Беларуси продлевали еще одни военные учения у границ с Украиной.

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