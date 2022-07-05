В Броварском районе Киевской области сегодня и завтра пройдут командно-штабные учения.

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко.

Он предупредил, что в связи с учениями в Броварах и на территории района может передвигаться техника, быть усилен контроль на блокпостах и введены меры дополнительной безопасности.

Ранее издание Foreign Policу со ссылкой на должностные лица Украины сообщило, что обучения по использованию западного оружия и тренировки украинских военных стали менее интенсивными.

Тем временем в Беларуси продлили военные учения у границ с Украиной минимум до 9 июля.

Война в Украине продолжается уже 132-й день. Мы следим за главными новостями 5 июля в обновляемом материале.

Ранее "Страна" подводила итоги 131-го дня войны. Губернатор Сергей Гайдай сообщил, что в Луганской области идет оборона оставшихся территорий. В РФ заявляют о полном ее захвате. После отступления ВСУ из Луганской области возобновились разговоры о контрнаступлении под Херсоном. Тем временем глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что россияне хотят провести "референдум" на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей 11 сентября.

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Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.