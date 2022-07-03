В Киевской области продлили еще на неделю комендантский час, оставив его режим без изменений. На улице запрещено появляться ежедневно с 23:00 до 05:00.

Об этом сообщает полиция.

Такой график комендантского часа будет действовать, как минимум, до 10 июля.

Полиция напоминает об ограничениях во время комендантского часа, если у вас нет спецпропуска установленного образца и удостоверения личности:

пребывание на улице и в других общественных местах запрещено;

нельзя перемещаться транспортом или пешком.

Напомним, что на этой неделе в Броварах Киевской области нарушителю комендантского часа автоматной очередью прострелили ноги.

А жительнице Тернополя за нарушение комендантского часа вручили повестку.

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