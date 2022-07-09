По трассе М5 со стороны Минска в направлении Бобруйска движется колонна КамАЗов Вооруженных Сил РФ.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

Утверждается, что в колонне около 10 единиц, среди которых: машины связи на базе КамАЗ и тентованные грузовики. Некоторые из них тянут генераторы, на одном прикреплен флаг СССР. По описанию "БГ", у машин камуфляжный окрас, на дверях опознавательный знак "V".

Номера машин говорят о том, что они приписаны к Южному военному округу РФ.

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