Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба Вооруженных сил генерал-майора Александра Шкиренко.

Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента.

Шкиренко отвечал за организационно-мобилизационную работу и являлся начальником соответствующего главного управления.

Как писала "Страна", в Беларуси в начале июля проводились крупные многодневные учения по мобилизации. После них Шкиренко и потерял должность.

Мы также сообщали, что в Беларуси сегодня начались новые командно-штабные военные учения у границы с Украиной. В них будут принимать участие территориальные войска Жлобинского района Гомельской области. Об учениях рассказало минобороны Беларуси.