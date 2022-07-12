Лукашенко уволил крупного военного начальника, который отвечал за мобилизацию в Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника главного организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника генштаба Вооруженных сил генерал-майора Александра Шкиренко.
Об этом сообщает официальный сайт белорусского президента.
Шкиренко отвечал за организационно-мобилизационную работу и являлся начальником соответствующего главного управления.
Как писала "Страна", в Беларуси в начале июля проводились крупные многодневные учения по мобилизации. После них Шкиренко и потерял должность.
Мы также сообщали, что в Беларуси сегодня начались новые командно-штабные военные учения у границы с Украиной. В них будут принимать участие территориальные войска Жлобинского района Гомельской области. Об учениях рассказало минобороны Беларуси.