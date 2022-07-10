Газета New York Times напрямую связывает отставку посла Украины в Германии Андрея Мельника с его словами в защиту Степана Бандеры - что он был непричастен к убийствам евреев и поляков.

Издание пишет, что возглавляемая Бандерой ОУН - это "националистическая группа, исповедовавшая фашистскую идеологию, которая сотрудничала с немецкими войсками, когда они оккупировали Украину, и некоторые из этих сил содействовали массовым убийствам поляков и евреев".

При этом NYT уточняет, что лично Бандера в этом участия не принимал, поскольку еще в 1941 году был арестован и посажен в немецкий концлагерь.

"Но в Германии, которая гордится своей приверженностью признанию преступлений нацистов и увековечиванию памяти жертв Холокоста, подвергать сомнению эту главу в истории - красная линия", - пишут журналисты.

Жесткая критика Мельника из Германии, Израиля и Польши побудила Киев дистанцироваться от посла и позже объявить о его отставке, считает газета.

"Хотя официально Мельник был уволен в рамках ротации, а не "за Бандеру", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, посольство Израиля в Германии жестко раскритиковало Андрея Мельника за высказывания о том, что Степан Бандера не был виновником убийств евреев и поляков.

Также "Страна" рассказывала о главных скандалах с уволенным послом Украины в ФРГ Андреем Мельником.