Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обсудил с Владимиром Путиным "планы Запада по нападению на РФ через Беларусь и Украину".

Об этом он рассказал на церемонии чествования выпускников военных вузов и высшего офицерского состава, передают российские СМИ.

"В последнее время разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара - через Украину и через Беларусь", - сказал Лукашенко.

Отметим, сегодня в Беларуси начинаются новые командно-штабные военные учения у границы с Украиной. В них будут принимать участие территориальные войска Жлобинского района Гомельской области, сообщает минобороны Беларуси.

Мероприятия продлятся с 12 по 14 июля.

Ранее в Беларуси пригрозили ракетными ударами по Польше, если Европа вступит в войну с Россией.

Война в Украине продолжается уже 139-й день. "Страна" следит за происходящим 12 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 138-го дня войны. Генштаб сообщал, что есть признаки подготовки наступления противника на Бахмутском и Краматорском направлениях. Продолжались мощные обстрелы Харькова. По Одесской области военные РФ ударили ракетами по прибрежным поселкам. Ринат Ахметов отказался от всех своих медиа-активов в пользу государства. "Северный поток-1" вчера остановится на ремонт, который по графику должен продлиться до утра 21 июля.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о происходящем на юге Украины и планах властей по освобождению захваченных Россией территорий.