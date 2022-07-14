В Виннице задержали несколько десятков человек, которые могут быть причастны к корректировке российского ракетного удара по городу.

Об этом во время брифинга сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"После этой трагедии были задержаны несколько десятков человек. Они сейчас, собственно, проходят опрос в органах полиции, в Службе безопасности Украины. После этого можно будет что-то говорить", – сказал он.

Напомним, по данным спасателей, число погибших после ракетного удара по Виннице выросло до 23-х человек, среди них трое детей.

В ВСУ сообщили, что обстрел Винницы был произведен "Калибрами" с подлодки в Черном море.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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