"Страна" пообщалась с женщиной, дом которой находится в 30 метрах от места ракетного удара по Виннице.

По словам женщины, во время удара она была в своём доме.

"Я как раз зашла в дом, вернулась из магазина. В момент удара стояла в кухне, выкладывала купленные продукты. Сначала произошёл взрыв, после которого все начало сыпаться. Я не поняла, что произошло, все начало сыпаться. Меня отбросило на пол и немного привалило обвалившейся штукатуркой", - рассказала женщина.

Дом сильно пострадал, обвалилось несколько несущих и межкомнатных стен. Таисия прожила здесь более 30 лет. Сейчас она не знает, куда ей идти и где жить.

"Сегодня пойду где-то у людей переночую, завтра вернусь разбирать завалы, но что мне со всем этим делать, я не знаю", - рассказала Таисия.

Напомним, после ракетного удара в Виннице уничтожено помещение одного из медцентров, по предварительным данным, там погибли все, кто находился в здании. Также сгорело 25 автомобилей.

По данным ГСЧС, число погибших после ракетного удара по Виннице увеличилось до 23-х человек, среди них трое детей.

При этом в России заявили, что били по "пункту размещения нациков" в винницком Доме офицеров.

Ранее мы писали, что певец Олег Скрипка рассказал, что чуть не попал под ракетный удар в Виннице.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 140-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что основными целями РФ на Донбассе сейчас остаются Славянск и Краматорск. На юге противник пытался сорвать перегруппировку ВСУ и начал массированные обстрелы их позиций. Украина из установки Himars нанесла удар по складу с боеприпасами и ПВО в Луганске. В Стамбуле начались переговоры Турции, Украины, РФ и ООН по поводу зерна. КНДР признала "ЛДНР", Украина в ответ разорвала с ней дипломатические отношения.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.