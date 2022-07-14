Лидер украинской музыкальной группы "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка сообщил, что считанные минуты спасли ему жизнь в Виннице.

Как рассказал музыкант на странице Facebook, он с командой как раз ехал в центр города на встречу с организаторами концертов. Артисты чудом спаслись, поскольку взрывы произошли за 10 минут до того, как они должны были быть на месте.

"У нас была встреча с организаторами мероприятия в месте попадания ракеты, нас спасло 10 минут времени", - написал Скрипка.

Напомним, что В 10:50 произошло попадание на парковку рядом с девятиэтажным Домом быта "Юбилейный".

Скриншот: Facebook/Олег Скрипка

Уничтожено помещение одного из медцентров, по предварительным данным, там погибли все, кто находился в здании. Также сгорело 25 автомобилей.

По последним данным, в результате обстрела Винницы погибли 20 человек, ранены - 90. При том около 50 из пострадавших - в тяжелом состоянии, сообщает Нацполиция.

В России заявили, что били по "пункту размещения нациков" в винницком Доме офицеров.

Война в Украине продолжается уже 141-й день. "Страна" следит за главными новостями 14 июля в обновляемом материале.