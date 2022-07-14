Корреспондент "Страны" побывал в Виннице на месте ракетного обстрела.

На месте удара продолжаются работы по разбору завалов. В них задействованы несколько сотен сотрудников ГСЧС.

Последствия атаки ужасающи. Вокруг эпицентра взрыва повреждены здания, повсюду разбросаны части ракеты.

Также на асфальте лежит очень много окровавленных предметов одежды и вещей, видны пятна крови.

Рядом с разрушенными постройками стоят автомобили, которые были уничтожены вследствие удара. Вернее, их обожженные и искореженные останки. Некоторые машины спасатели уже увозят с места удара.

Между тем местные жители несут цветы к месту падения снаряда и гибели людей.

Как писала "Страна", Россия нанесла удар по Виннице крылатыми ракетами "Калибр" с подводной лодки из акватории Черного моря. Одна из них в 10:50 попала в парковку рядом с девятиэтажным Домом быта "Юбилейный". Также уничтожено помещение одного из медцентров города, сгорело 25 автомобилей.

Мы ведем онлайн, посвященный обстрелу областного центра. По последним данным, там погибли 22 человека, ранены 90. Притом около 50 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.