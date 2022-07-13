"Страна" побывала на "кладбище" гражданских автомобилей в Буче под Киевом, фото с которых ранее облетели сеть. Площадка расположена на окраине города.

По словам военных, которые охраняют площадку, сейчас там находится около сотни автомобилей. Большинство из них обнаружили после освобождения Бучи на улицах города.

Машины расстреляны, изрешечены осколками, многие сожжены, некоторые без стекол и дверей. Во многих из них находились убитые люди. На некоторых уничтоженных машинах можно увидеть таблички с надписью "Дети".

По информации "Страны" в ближайшие дни это "кладбище" авто намерены разобрать.

Ранее мы писали, как устроен ЖД-городок, где живут потерявшие дома жители Ирпеня. Он занимает небольшую территорию возле центрального вокзала Ирпеня, которая выделена под дополнительные железнодорожные пути.

Также мы публиковали фоторепортаж, как саперы разминируют леса под Бучей. По данным местных жителей, в лесах под Бучей размещалось около 14 тысяч солдат, преимущественно десантников.

И репортаж из Бучи, Ирпеня и Гостомеля после их освобождения от оккупации РФ.