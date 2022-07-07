Украинские саперы разминируют территорию позиций российских войск в лесах под Бучей, с которых они ушли в конце марта. На месте побывала "Страна".

Фото: Страна

Позиции находятся в густом сосновом лесу. Окопы вырыты между деревьев. Есть как и обычные окопы, так и для габаритной военной техники. Также очень много блиндажей и есть несколько подземных тоннелей соединяющие большие блиндажи.

По данным местных жителей, в лесах под Бучей размещалось около 14 тысяч солдат, преимущественно десантников.

Фото: Страна

Также неподалёку от этих позиций расположен Гостомельский аэропорт. По позициям россиян наносили удары украинские войска. Об этом свидетельствуют сгоревшие остатки военной техники, включая десятки КАМАЗов.

Сейчас вся территория находится в оцеплении ВСУ, так как здесь продолжаются саперные работы.

Фото: Страна

Ранее мы рассказывали, что разминирование украинских территорий может занять до 10 лет. Сейчас от очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб. Также проводят разминирование водных объектов. Водолазам приходится работать "в слепую".