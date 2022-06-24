Пиротехники вместе с псом-сапером Патроном разминировали около 65-70% Черниговской области.

Об этом в комментарии "Стране" рассказал хозяин Патрона, начальник группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГСЧС Украины в Черниговской области Михаил Ильев.

"На данный момент на территории Черниговской области работает 9 расчётов личного состава — три черниговских и дополнительные силы: из Полтавской, Винницкой, Кировоградской, Хмельницкой, Волынской и Луганской областей. Всего работает 45 человек и 17 единиц специальной техники", — рассказал Ильев.

По словам сапера, на сегодняшний день пиротехники вместе с Патроном обследовали и разминировали 35 тысяч гектар Черниговской области.

"На данный момент мы обследовали 132 единицы объектов, 22 км линий электропередач, более 195 км автодорог и 8 км газопроводов. Суммарно обезврежено 28 955 единиц взрывоопасных предметов разного калибра и характера: ручные гранаты, противотанковые и минометные мины, артиллерийские боеприпасы, кассетные элементы от установок "Ураган". В первую очередь мы отрабатываем населённые пункты, после этого мы перейдём на разминирование лесных массивов", — объяснил Ильев.

Однако отдельного учета по количеству обезвреженных Патроном взрывоопасных предметов в ГСЧС не ведут.

"Количество территорий и боеприпасов, которые обезвредил Патрон, назвать сложно. Патрон работает со мной в разных направлениях. Но отдельного учета, сколько территорий он разминировал, никто не ведёт. Потому что мы одна команда и в первую очередь нам нужно проверить Черниговскую область на наличие взрывоопасных предметов", — сказал Ильев.

На данный момент Патрон вместе с саперами продолжает интенсивно работать без выходных.

Также Ильев добавил, что в будущем Патрон может помогать саперам в разминировании других областей.

"Сейчас разговоров на эту тему не ведётся, потому что есть большой объём работы в нашей области. Сейчас нам нужно как можно быстрее разминировать Черниговскую область. Как только мы закончим, и если не будет активных боевых действий, то, конечно, будем помогать другим областям по разминированиям", — заявил Ильев.

Он отметил, что пока новых интеграций с Патроном не планируется.

"На сегодняшний день у Патрона уже четыре награды. Недавно ему вручили награду "Золотая лапа". Об остальных можно почитать в соцсетях Патрона. Нам приятно за все награждения, но мы не сильно обращаем на них внимание. Ведь для нас самая лучшая награда — благодарность местного населения за нашу работу", — говорит хозяин Патрона.

Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области, у пса Патрона есть зарегистрированный мерч. Однако любое сотрудничество и интеграция с Патроном должна согласовываться непосредственно с ГСЧС.

"Недавно канал "М1" опубликовал тизер мультика про Патрона, который не был согласован с нами. Этот мультфильм полностью противоречил работе ГСЧС — Патрон берет там мины и швыряет об землю. Мы всем рассказываем, как нужно вести себя с взрывоопасными предметами, но в мультике это показали по-другому. Сама идея была не очень удачной. Сейчас очень многие пытаются пиариться и зарабатывать деньги на Патроне, что огорчает пиротехников", — сообщили в пресс-службе ГСЧС Черниговской области.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский наградил служебного пса Патрона, который участвует в разминировании, наградой "За верную службу".

Кроме того, знаменитый пес Патрон стал "лицом" мобильного приложения от ГосЧС. Приложение называется "Разминирование Украины" и позволяет сообщить о взрывоопасных предметах, которые надо обезвредить.