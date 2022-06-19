В связи с популярностью талисмана Черниговских саперов пса Патрона, в Украине наблюдается ажиотажный спрос на породу джек-рассел-терьер.

Как сказала "Стране" заводчица Наталья, эта порода собак всегда пользовалась огромной популярностью, но после появления Патрона желающих обзавестись джек-расел-терьерами стало ещё больше.

"У нас было несколько волн популярности этой породы: фильм "Маска", мультфильм "Жизнь домашних животных", а теперь вот пёс Патрон. К слову, собаки этой породы компанейские, дружелюбные и с хорошей психикой", - сообщила Наталья.

Также она добавила, что фактически всех щенков джек-рассел-терьера у неё уже разобрали.

"В конце апреля у нас родилось 16 щенков. Сейчас остался только один жесткошерстый мальчик. (Стоимость 55 929 гривен — Ред.). Разобрали очень быстро. Гладкошерстых, таких как Патрон, забирали сразу же, они чуть дешевле, чем жесткошёрстые. Очень популярна именно эта порода сейчас. Щенки глаза не успели открыть, а их уже забронировали", - сообщила заводчица.

Она отметила, что фактически все покупатели из Украины.

"В этот раз только один щенок уедет жить в Италию, а все остальные обрели семью в Украине", - отметила заводчица.

Цена на породу джек-рассел-терьер выросла вместе с популярностью породы.

"Ещё в прошлом году среднестатистическая собака этой породы стоила от 600 до 800 долларов. А сейчас цены стартуют от 800 долларов. За 800 можно приобрести хорошую, породистую собаку с документами, не для выставок. Цена щенка зависит от родословной. Если, например, родители занимают призовые места в чемпионатах, то и цена будет гораздо выше. Но это не значит, что у не титулованных родителей щенки хуже", - рассказала заводчица Надежда.

Она отметила, что цена на таких собак будет становится ещё выше, и не только из-за популярности этой породы.

"Все мои знакомые заводчики не запускали процесс пока. Те, кто повязали собак до войны, уже отдали щенков в новые семьи. Сейчас неблагоприятные условия для разведения собак из-за войны, потому что многие заводчики уехали, кто куда, вместе с собаками. Понятно, что сейчас они пытаются наладить свой быт, им не до этого. А некоторые уехали заграницу и продают собак там", - рассказала Надежда.

Она советует подождать некоторое время, чтобы приобрести настоящего джек-рассел-терьера.

"Дело не только в популярности, а в том, что их сейчас нет или же нужно покупать заграницей. Но там и цена другая. Очень многие звонят и спрашивают про собак именно этой породы. Но нужно подождать. История с Патроном подлила масло в огонь, потому что сейчас разные "дельцы" будут направо и налево под лозунгом этой породы продавать неизвестно что", - рассказала Надежда.

Напомним, что недавно на Каннском кинофестивале наградили украинского пса Патрона.

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Война в Украине продолжается уже 116-й день. Главные бои с армией РФ идут по-прежнему за Луганскую область - города Северодонецк, Лисичанск, трассу Лисичанск-Бахмут. В Донецкой области идут бои в направлении Славянска и Святогорска. Противник пытается наступать в районе Изюма Харьковской области. Не прекращаются обстрелы украинских городов в тылу.

Подробнее о том, как прошел 115-й день войны, читайте в итогах за 18 июня. В этот день прозвучало важное заявление главы переговорной группы с РФ Давида Арахамии о том, в августе Украина уже завершит свое контрнаступление. А Пентагон на своем официальном сайте подвел итоги военной помощи Украине с начала вторжения России. Ее общая сумма составила примерно 5,6 миллиардов долларов.

"Страна" следит за происходящим 19 июня в обновляемом материале.

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