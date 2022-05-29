Знаменитая украинская собака-ищейка Патрон, помощник черниговских саперов, получил награду на престижном Каннском кинофестивале за работу по обезвреживанию российских мин.

Об этом сообщает The Daily Mail.

Джек-рассел-терьер, у которого более 270 000 подписчиков в Instagram, получил награду Palm Dog-manitarian, которая подчеркивает связь между человечеством и собаками. Поблагодарив организаторов, куратор Патрона Михаил Илиев сказал по связи из Украины: "Мы бы очень хотели, чтобы Патрон посетил Канны, но у него здесь много работы".

Награда была учреждена в 2001 году и от имени Патрона была получена Екатериной Третьяковой, членом Национального павильона Украины, которая сказала: "Это посвящается всем защитникам Украины и защитникам мира во всем мире".

Ранее мы писали, что знаменитый пес Патрон, помощник черниговских саперов, стал "лицом" мобильного приложения от ГосЧС. Приложение называется "Разминирование Украины" и позволяет сообщить о взрывоопасных предметах, которые надо обезвредить.

Также "Страна" поговорила об отважной миссии пса Патрона с его хозяином, начальником группы пиротехнических работ и подводного разминированная ГСЧС Украины в Черниговской области Михаилом Ильевым.