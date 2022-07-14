Министерство финансов США сделало несколько исключений из принятых ранее антироссийских санкций. Ведомство выпустило генеральную лицензию о разрешении проведения транзакций с Россией, связанных с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

Документ появился на сайте Минфина 14 июля.

Он разрешает "все транзакции в отношении производства, изготовления, продажи или транспортировки сельскохозяйственных товаров, оборудования, лекарств, изделий медицинского назначения, запасных частей и комплектующих или обновления программного обеспечения для медицинских устройств". Послабление также касается профилактики, диагностики или лечения COVID-19, включая проведение необходимых медицинских исследований и текущих клинических испытаний, сообщается в лицензии.



Документ уточняет, что речь идет о продовольственных товарах для людей и животных, минеральных и органических удобрениях, семенах для посева, репродуктивных материалах для животноводства, лекарствах и медицинском оборудовании.

Кроме того, США временно разрешили операции с бывшим подразделением "Газпрома" компанией Gazprom Germania GmbH. Так, проведение транзакций с SEFE Securing Energy for Europe GmbH возможно до 16 декабря 2022 года. Вашингтон также снял санкции с дочерней компании "Альфа-банка" в Казахстане (JSC Alfa Bank).

Решение Минфина прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны". По его мнению, оно может объяснить, почему переговоры о разблокировании украинских портов вдруг сдвинулись с мёртвой точки и вчера в Стамбуле о чем-то предварительно договорились.

"То есть по сути произошел размен. России дали зелёный свет на экспорт зерна и удобрений. А Москва в ответ пообещала пустить в украинские порты суда. Но есть нюанс. Санкции сняты уже сейчас, а когда в реальности может быть начат вывоз зерна из портов, непонятно. Во-первых, неясно, когда будут подписаны конкретные договорённости. Во-вторых, какое-то время займут согласования процедуры контроля судов, их охраны. В-третьих, разминирование не быстрый процесс. В-четвёртых, военное обострение в северо-западной части Чёрного моря в любой момент может сорвать договорённости. Так что пока все ещё в тумане", - резюмирует канал.

"Газпром" 31 марта вышел из капитала ООО "Газпром экспорт бизнес-сервисы", прекратив участие в Gazprom Germania GmbH и всех ее активах, включая Gazprom Marketing & Trading Ltd. При этом СМИ сообщали о планах Германии национализировать немецкие дочерние компании "Газпрома" и "Роснефти" из-за возможного прекращения поставок энергоносителей из России.

Тем не менее в апреле Берлин заявил о передаче Gazprom Germania GmbH во временное попечительное управление до 30 сентября Федеральному сетевому агентству (BNetzA). В Минэкономики страны (BMWK) считают, что компанию приобрели некие инвесторы без получения разрешения, что делает сделку недействительной.

"Альфа-банк" попал под ограничительные меры США в начале апреля. Они предполагают заморозку активов и запрет на проведение операций с ним физическим и юридическим лицам.

Как писала "Страна", в июне Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.