Россияне усилили работу своих ДРГ на Донбассе количественно и качественно: на блокпосты ВСУ выходят наемники из "Лиги", говорящие по-украински и переодетые в военную форму ВСУ.

Об этом рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телемарафона.

Он отметил, что войска РФ усилили работу ДРГ не только количественно, но и качественно.

"Если раньше отправляли какую-то обычную армейскую разведку, отправляли "вагнеровцев", то сейчас уже отправляют элиты. У них элита – это "Лига", они переодеты в украинскую военную форму. И вот они пытаются делать некоторые вещи, как например, зайти на наши блокпосты, а это непросто на передовой", - подчеркнул Гайдай.

Он добавил, что ранее считалось, что частная военная компания "Вагнер" - это элита российских военных, теперь ситуация изменилась.

"Сейчас в ряды "вагнеровцев" набирают, как говорят, лучших из худших. Ну просто кто идет, того и набирают. То они уже разделились. Вот "Лига" - они действительно подготовленные военные, с которыми надо быть постоянно настороже. Они не только переодеваются в украинскую форму - они еще и разговаривают на украинском", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, российские ДРГ пытаются найти слабые места в обороне региона, но безуспешно.

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