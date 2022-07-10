Депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая будет добиваться исключения из фракции своего коллеги Николая Тищенко.

Об этом она заявляет у себя на Facebook.

"Возможно, несколько моих публикаций по поводу мошенника Мони и Николая Тищенко могли показаться кому-то шутливыми. Но это как пир во время чумы. Эти люди, видимо, не теряли близких, они смеют делать "схемы" на войне, человеческой надежде, горе, а порой неразборчивости", - пишет Безуглая.

Она сообщает, что была по поводу Тищенко на допросе в полиции, рассказав все, что знала по этой теме. Кроме того, она намерена обращаться к председателю фракции "Слуга народа" об исключении Тищенко из фракции и партии.

Напомним, на днях Безуглая предупредила украинцев о "ряженых" членах теробороны Киева во главе с Михаилом Майманом, которого в СМИ называют командиром добровольческого формирования №14 теробщины Киева "Архангелы Михаила". Безуглая утверждает, что это не добровольцы, а мародеры, и сейчас правоохранители ими занимаются.

Позже Безуглая вновь опубликовала очередной пост о Михаиле Маймане. Нардеп сообщила о том, что Майман вручил наградное оружие ее коллеге по фракции "Слуги народа" Николаю Тищенко. Об этом ей сообщили сразу несколько источников. При этом она не знает, насколько законной была передача оружия.