Народный депутат Марьяна Безуглая ответила на обвинения в том, что она вмешивается в деятельность военных в Северодонецке, пытаясь ставить им задачи, после заявления Янины Соколовой о ней.

Она заявила, что контролирует боеготовность, морально-психологическое состояние, запросы бойцов, то, как их кормят, снабжают и обеспечивают медицинскими принадлежностями. Что из законов работает в реальном времени, а что надо менять.



"Это только несколько вопросов, почему необходим гражданский демократический контроль во время войны. Это и парламентская функция. Комитет ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Никаких приказов и распоряжений нардеп не отдает. Совет, помощь, коммуникация, поддержка, контроль. Работаю почти непублично, потому что не время", - рассказала Безуглая.

"Если кому-то из оппозиционных Президенту политсил что-то не нравится, это их право. Но в войне творить раскол и винить кого-то, что он находится в зоне боевых действий, это за гранью" - добавила она.

Скриншот: Facebook/Марьяна Безуглая

Война в Украине продолжается уже 101-й день. "Страна" следит за происходящим в Украине 4 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 100-го дня войны. В этот день военное руководство Украины заявило о "частичном успехе" россиян в Северодонецке и штурме восточной части города, в то же время сообщалось и об отбрасывании противника из двух сел под городом.

Многие подводили итоги ста дней войны. Или в целом высказывались о ее перспективах. Много звучало из лагеря РФ и ее союзников. Например, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что у России "нет стремления захватить Украину". Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о грядущем "ускорении" "спецоперации" в Украине. Цели российских военных озвучивал и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Война, по его словам, должна привести к "новой архитектуре безопасности".

Также стодневку войны подробно проанализировала "Страна".

В пятницу также стало известно, что украинские артиллеристы начали обучение работе с американскими РСЗО Himars. Курс займет 3 недели.

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Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала Олеся Медведева.